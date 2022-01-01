Наша рецензия

В 1939 году Томас Миллер (Эдди Иззард) работает учителем английского языка в школе на южном побережье Англии, где учатся дочери высокопоставленных нацистов. Под присмотром директрисы мисс Роколл (Джуди Денч) и ее помощницы Илзе Келлер (Карла Юри) девушки практикуют свой английский и учатся тому, чтобы стать олицетворением идеалов нацистской Германии. После обнаружения тела бывшего учителя начинается череда трагических событий: девушки сталкиваются с жестоким миром, а Томасу приходится бежать от…