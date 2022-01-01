Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шесть минут до полуночи Шесть минут до полуночи
Киноафиша Фильмы Шесть минут до полуночи Отзывы о фильме «Шесть минут до полуночи»
Six Minutes to Midnight Шесть минут до полуночи 2020 / Великобритания
4.8 Оцените
12 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Шесть минут до полуночи»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В 1939 году Томас Миллер (Эдди Иззард) работает учителем английского языка в школе на южном побережье Англии, где учатся дочери высокопоставленных нацистов. Под присмотром директрисы мисс Роколл (Джуди Денч) и ее помощницы Илзе Келлер (Карла Юри) девушки практикуют свой английский и учатся тому, чтобы стать олицетворением идеалов нацистской Германии. После обнаружения тела бывшего учителя начинается череда трагических событий: девушки сталкиваются с жестоким миром, а Томасу приходится бежать от…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
Приложение киноафиши