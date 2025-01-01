Во второй половине 2025 года скучать не придется: 4 главных премьеры среди сериалов по версии Rotten Tomatoes

О нем мало кто слышал, но это — лучшее аниме всех времен: «уделало» даже «Атаку титанов» и «Тетрадь смерти»

Зря думаете, что Джихангира из-за его болезней: вот кого из своих детей Хюррем из «Великолепного века» любила меньше всего

Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму

«Мы снимаем для молодежи»: новые «Люди Икс» не будут похожи на старых от слова совсем — на франшизе можно ставить крест

«Вандалы сравняли с землей»: легендарные «Грозовые ворота» снимались в потрясающей локации в Геленджике — но теперь ее больше нет (видео)

«Будет голос еще лучше, чем у Юрия Левитана»: Эйдельштейн сыграет легендарного диктора, и мнения звезд на этот счет разделились

«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли

Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган

«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)