Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Профайл Профайл
Киноафиша Фильмы Профайл Отзывы о фильме «Профайл»
Profile Профайл 2018 / Россия / Великобритания / Кипр
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Профайл»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Вербовщик оказался таким обаятельным парнем, что Эми растерялась. Хотя, конечно, вся эта затея ей и раньше не очень нравилась. Но с главным редактором не поспоришь: сказано было Эми собирать информацию о вербовке девушек в Сирию – пришлось подчиниться. Тем более что с каждым годом жертв становилось все больше: интернет пестрел рассказами о несовершеннолетних дурочках, попавших в банды боевиков. Но как выйти на этих вербовщиков? Недолго думая, Эми устроила ловлю на живца: завела новенький…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
Приложение киноафиши