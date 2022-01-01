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Вербовщик оказался таким обаятельным парнем, что Эми растерялась. Хотя, конечно, вся эта затея ей и раньше не очень нравилась. Но с главным редактором не поспоришь: сказано было Эми собирать информацию о вербовке девушек в Сирию – пришлось подчиниться. Тем более что с каждым годом жертв становилось все больше: интернет пестрел рассказами о несовершеннолетних дурочках, попавших в банды боевиков. Но как выйти на этих вербовщиков? Недолго думая, Эми устроила ловлю на живца: завела новенький…