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Уличный регулировщик
Киноафиша Фильмы Уличный регулировщик Уличный регулировщик, 1960: актеры и роли
Il vigile Уличный регулировщик 1960 / Италия
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Уличный регулировщик, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Луиджи Дзампа Luigi Zampa
В ролях
Альберто Сорди Альберто Сорди Alberto Sordi Витторио Де Сика Витторио Де Сика Vittorio De Sica Мариза Мерлини Мара Берни Mara Berni Риккардо Гарроне Riccardo Garrone
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