Наша рецензия

В кафе, где работает Аврора (Аньес Жауи), сменилось руководство, а вместе с ним и порядки. В общем, надолго задержаться на месте при новом начальнике Авроре не удалось, и она вынуждена искать подходящую вакансию. В послужном списке женщины – годы, которые она провела, помогая бывшему мужу вести собственный бизнес, но подтвердить их документально Аврора не может. Ей приходится ссылаться только на опыт работы официанткой и хвататься за соломинку, чтобы удержаться на плаву. А держаться надо.…