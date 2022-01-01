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50 весенних дней 50 весенних дней
Киноафиша Фильмы 50 весенних дней Отзывы о фильме «50 весенних дней»
Aurore 50 весенних дней 2017 / Франция
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «50 весенних дней»

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Наша рецензия

В кафе, где работает Аврора (Аньес Жауи), сменилось руководство, а вместе с ним и порядки. В общем, надолго задержаться на месте при новом начальнике Авроре не удалось, и она вынуждена искать подходящую вакансию. В послужном списке женщины – годы, которые она провела, помогая бывшему мужу вести собственный бизнес, но подтвердить их документально Аврора не может. Ей приходится ссылаться только на опыт работы официанткой и хвататься за соломинку, чтобы удержаться на плаву. А держаться надо.…

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