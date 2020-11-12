Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Сюжет четвертой картины киновселенной расскажет о двух десантниках, которые оказываются в тылу врага после падения самолета, отправленного для уничтожения немецкой радио-вышки в маленьком городке за пределами Нормандии во время «Дня Д». После достижения своей цели десантники приходят к выводу, что они сражаются не только против фашистских войск, но и против сверхъестественных сил, которые являются результатом секретного нацистского эксперимента.