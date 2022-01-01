Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Секс, мода, диско Секс, мода, диско
Киноафиша Фильмы Секс, мода, диско Отзывы о фильме «Секс, мода, диско»
Antonio Lopez 1970: Sex Fashion & Disco Секс, мода, диско 2017 / Великобритания
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Секс, мода, диско»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Конец 1960-х ‒ начало 1970-х. Карл Лагерфельд работает с домом моды Chloé. Пэт Кливленд и Джерри Холл еще предстоит вписать свои имена в историю fashion-индустрии. Джессика Лэнг пока не стала оскароносной актрисой, музыкальная карьера Грейс Джонс тоже была впереди. Их судьбы, как и жизни многих других деятелей моды и искусства, переплелись и не только благодаря страсти к миру моды, но и во многом благодаря дружбе с иллюстратором Антонио Лопесом – гением, чей талант и мастерство…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Ждали балерину, а встал Робокоп»: оголившуюся Волочкову растоптали
«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
Приложение киноафиши