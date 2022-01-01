Наша рецензия

Конец 1960-х ‒ начало 1970-х. Карл Лагерфельд работает с домом моды Chloé. Пэт Кливленд и Джерри Холл еще предстоит вписать свои имена в историю fashion-индустрии. Джессика Лэнг пока не стала оскароносной актрисой, музыкальная карьера Грейс Джонс тоже была впереди. Их судьбы, как и жизни многих других деятелей моды и искусства, переплелись и не только благодаря страсти к миру моды, но и во многом благодаря дружбе с иллюстратором Антонио Лопесом – гением, чей талант и мастерство…