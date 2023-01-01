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Киноафиша Фильмы Шафт Шафт, 2019: актеры и роли
Shaft Шафт 2019 / США
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Шафт, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Стори Тим Стори Tim Story
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Реджина Холл Реджина Холл Regina Hall Александра Шипп Александра Шипп Alexandra Shipp Джесси Ашер Джесси Ашер Jessie T. Usher Ричард Раундтри Ричард Раундтри Richard Roundtree Дэвид Данстон Дэвид Данстон David Dunston Титус Уэлливер Титус Уэлливер Titus Welliver Метод Мэн Метод Мэн Method Man Исаак Де Банколе Исаак Де Банколе Isaach de Bankolé Эван Джогиа Эван Джогиа Avan Jogia Лорен Луна Велес Лорен Луна Велес Luna Lauren Velez Ташиана Р. Вашингтон Tashiana Washington
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