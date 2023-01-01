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Сталинградская битва
Киноафиша Фильмы Сталинградская битва Сталинградская битва, 1949: актеры и роли
Сталинградская битва 1949 / СССР
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Сталинградская битва, 1949: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Петров
В ролях
Алексей Дикий Aleksei Dikiy Юрий Шумский Василий Меркурьев Василий Меркурьев Vasili Merkuryev Борис Ливанов Борис Ливанов Николай Симонов Nikolay Simonov
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