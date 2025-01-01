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Киноафиша Фильмы Пустота

Пустота

Void 18+
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О фильме

Дима — молодой ветеран с ПТСР, вернувшийся в на родину из некой горячей точки в дом матери. Теперь ему предстоит найти себя в мирной жизни…

  • Дебютная полнометражная работа Павла Москвина. Режиссер — выпускник Казанского института культуры.
  • Тестовый показ проходил в субботу 13.06.2017 на берегу озера Кабан возле театра Камала, второй — 30.08. в Манеже Казанского кремля.
  • Бюджет картины — 1 млн рублей, собранных в том числе и в интернете. На странице фильма ВКонтакте режиссер просил пожертвований на выкуп у компании Moroz Records права на использование отрывка из песни «Кино». С группой «АукцЫон» заключить подобную сделку не получилось. Общее музыкальное оформление ленты принадлежит композитору Антону Шишкину. Также сбор объявлялся на постпродакшн.
  • Место действия в фильме не названо, но для жителей Казани очевидно — это она. Режиссер утверждает, что замысел и родился из образа негостеприимного, неприветливого города.
  • Работа получила специальный диплом жюри на фестивале фильмов о правах человека «Сталкер» («за осмысление последствий военного синдрома»). 
  • Лента демонстрировалась на Peterhof Film Festival 30.06.2019 и выиграла в трех номинациях — лучшими признаны сам фильм, операторская работа и главная мужская роль, исполненная Булатом Минкиным.

Молодой ветеран возвращается домой к матери. Опустошенный войной, он пытается начать жить заново, но призраки прошлого не отпускают его. На гражданке герой сталкивается с безразличным и агрессивным обществом, пропитанным необоснованной ненавистью к другой религии и национальности. Герой пытается исправиться, очиститься от грехов, проходя преграды, уготованные ему судьбой.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Другие названия
Void, Pustka, Pustota
Режиссер
Павел Москвин
В ролях
Булат Минкин
Ксения Малягина
Венера Шакирова
Александр Фельдман
Руслан Январев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

2.3
Оцените 12 голосов
3.1 IMDb
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