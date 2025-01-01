Дима — молодой ветеран с ПТСР, вернувшийся в на родину из некой горячей точки в дом матери. Теперь ему предстоит найти себя в мирной жизни…
Молодой ветеран возвращается домой к матери. Опустошенный войной, он пытается начать жить заново, но призраки прошлого не отпускают его. На гражданке герой сталкивается с безразличным и агрессивным обществом, пропитанным необоснованной ненавистью к другой религии и национальности. Герой пытается исправиться, очиститься от грехов, проходя преграды, уготованные ему судьбой.