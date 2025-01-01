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Как приручить дракона
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2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
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2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мой папа - медведь
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2025, Россия, семейный
Лило и Стич
Рецензия
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2025, США, боевик, приключения, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
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2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
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2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
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2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
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