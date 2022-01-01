Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Годзилла: Планета чудовищ Годзилла: Планета чудовищ
Киноафиша Фильмы Годзилла: Планета чудовищ Отзывы о мультфильме «Годзилла: Планета чудовищ»
Godzilla: kaijuu wakusei Годзилла: Планета чудовищ 2017 / Япония
6.0 Оцените
14 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Годзилла: Планета чудовищ»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

В конце двадцатого века человечество столкнулось с новой опасностью — гигантскими монстрами, нападающими на города. Главным и самым сильным из них была Годзилла. Люди поняли, что они больше не единственные хозяева на планете. Но они практически ничего не могли противопоставить чудовищам. Казалось бы, спасение пришло из космоса — появилась неизвестная человекоподобная раса Экзифов, когда-то также потерявшая планету. Они пообещали людям помощь в борьбе, если те позволят им остаться на…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Одержимая
Одержимая 2 комментария
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Зритель готов платить лишь за это: правда об успехе Бузовой вышла наружу
Не Виторган: Нино Нинидзе не осталась в одиночестве
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
Успенская озвучила неожиданное решение дочери: такого не ожидал никто
«Ничего нельзя исключать»: правда о внебрачных детях Градского раскрыта
«Таким известным стать не получится»: россиянам раскрыли глаза на успех Петросяна
Сотней миллионов не обошлось: вот в какую сумму обошелся Галкину замок в Грязи
«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»
Ответа не последовало: неожиданное обращение фанатов Шатунова удивило россиян
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
Приложение киноафиши