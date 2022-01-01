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В конце двадцатого века человечество столкнулось с новой опасностью — гигантскими монстрами, нападающими на города. Главным и самым сильным из них была Годзилла. Люди поняли, что они больше не единственные хозяева на планете. Но они практически ничего не могли противопоставить чудовищам. Казалось бы, спасение пришло из космоса — появилась неизвестная человекоподобная раса Экзифов, когда-то также потерявшая планету. Они пообещали людям помощь в борьбе, если те позволят им остаться на…