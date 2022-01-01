Наша рецензия

На живописном пляже тайского острова приходит в себя старик в тельняшке (Михаил Гомиашвили). На затылке у него – кровавое пятно, обуви нет, документов тоже. Герой не помнит, кто он и откуда, и не сразу понимает, в какой именно части света оказался. Чтобы заработать хоть какие-то деньги, он участвует в конкурсе на поедание красного перца. Состязание заканчивается потасовкой, старика перевозят в полицейский участок и определяют на общественные работы к хозяйке небольшого отеля (Евгения…