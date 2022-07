1 Give Thanks Ben Frost 1:46

2 I Have No Maximum Velocity Ben Frost 3:55

3 True Lies Ben Frost 1:39

4 Do You Want Me to Go? Ben Frost 2:07

5 Daryl Ben Frost 1:19

6 The Legend of Zelda Ben Frost 1:48

7 Skittles Is Fucking Delicious Ben Frost 1:32

8 They Ran out of Blue Ben Frost 2:21

9 Minesweeper Ben Frost 1:40

10 Minesweeper II Ben Frost 2:38

11 If Anybody Asks We're Already F****d Ben Frost 4:19

12 Super Dark Times Ben Frost 3:32