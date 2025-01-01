Они реально существовали? Оказывается, у Таранаги и Марико из «Сегуна» были реальные исторические прототипы — и вот кто они

Никаких Коржика, Карамельки и Компота: узнали, какие имена были у героев «Трех котов» за рубежом и сильно удивились

Реки крови и черный юмор — все как вы любите: 5 сериалов про плохих «суперов» для тех, кто жить не может без «Пацанов»

Если забросили «Клон» на 134-й серии — расскажем, чем все кончилось: Лео и Саида хэппи-эндом не удостоили, Жади — почти получила свое

«Секс в большом сибирском поселке»: чтобы узнать концовку истории Тоси и других «Девчат», нужно прочесть книгу

Без ангелов и демонов, зато с girls power: создатели «Сверхъестественного» мечтают снять сугубо женский спин-офф, чтобы «вернуться к корням»

Отсылки к Тарантино, «Бригаде» и Толкину: Эта «кринжовая» российская комедия 00-х состарилась как хорошее вино — и плевать, что рейтинг 3.1

Рецензия на сериал «Хирург»: как будто «Доктор Хаус» нашел работу у мафии, сбежал из колонии и похитил человека

«Я так устал, сестра моя»: финал 2 сезона «Песочного человека» подготовил идеальную почву для продолжения — вот чем все закончилось

У нас есть «Дети шпионов» дома: вместо Бандероса в роли папы-агента — Нагиев (это уже повод сходить в кино)