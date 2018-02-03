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МУЛЬТ в кино. Выпуск № 68. Добро пожаловать!
Отзывы о мультфильме «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 68. Добро пожаловать!»
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 68. Добро пожаловать!
2018 / Россия
Трейлер
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evgen01041985
3 февраля 2018, 10:56
Оценка
не совсем понятно как фильм уже вышел из проката, если премьера сегодня 3 февраля???
3 февраля 2018, 10:56
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Киноафиша.инфо
5 февраля 2018, 12:55
в ответ на сообщение
evgen01041985 от 3 февраля 2018, 10:56
Добрый день! Да, фильм на сайте значится как прокатный и есть возможность посмотреть расписание и приобрести билеты.
5 февраля 2018, 12:55
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