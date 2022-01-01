Наша рецензия

История жизни и карьеры актрисы австрийского происхождения Роми Шнайдер настолько же интересна, насколько трагична её судьба. Прославившись в 15 лет благодаря роли в исторической картине «Сисси», получившей затем два продолжения, к сорока годам актриса совсем перестала давать интервью и пала жертвой депрессии, алкогольной зависимости, банкротства, бесконечных любовных неудач и противоречивых слухов. Тем не менее она продолжала свою борьбу даже после тяжелейших потерь и всегда…