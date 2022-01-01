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3 дня с Роми Шнайдер 3 дня с Роми Шнайдер
Киноафиша Фильмы 3 дня с Роми Шнайдер Отзывы о фильме «3 дня с Роми Шнайдер»
3 Tage in Quiberon 3 дня с Роми Шнайдер 2018 / Германия
6.8 Оцените
11 голосов
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Отзывы о фильме «3 дня с Роми Шнайдер»

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Наша рецензия

История жизни и карьеры актрисы австрийского происхождения Роми Шнайдер настолько же интересна, насколько трагична её судьба. Прославившись в 15 лет благодаря роли в исторической картине «Сисси», получившей затем два продолжения, к сорока годам актриса совсем перестала давать интервью и пала жертвой депрессии, алкогольной зависимости, банкротства, бесконечных любовных неудач и противоречивых слухов. Тем не менее она продолжала свою борьбу даже после тяжелейших потерь и всегда…

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