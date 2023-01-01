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Киноафиша Фильмы Лицо Лицо, 2018: актеры и роли
Twarz / Mug Лицо 2018 / Польша
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Лицо, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Малгожата Шумовска Малгожата Шумовска Malgorzata Szumowska
В ролях
Матеуш Косьцюкевич Матеуш Косьцюкевич Mateusz Kosciukiewicz Агнешка Подсядлик Агнешка Подсядлик Agnieszka Podsiadlik Мальгожата Гороль Мальгожата Гороль Malgorzata Gorol
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