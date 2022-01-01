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Twarz / Mug Лицо 2018 / Польша
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Лицо»

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Яцек (Матеуш Косьцюкевич) любит металл и смешливую блондинку Дагмару (Малгожата Гороль). Музыку он включает как можно громче, Дагмара отвечает ему взаимностью. Еще Яцек мечтает уехать из польской глубинки в Лондон, и его мечты раздражают родственников не меньше, чем его длинные волосы и татуировки. Пока он копит на переезд, они скидываются на семейный праздничный ужин. Поддерживает Яцека только сестра (Агнешка Подсядлик). Она хочет, чтобы жизнь младшего брата сложилась лучше, чем у нее. Однако…

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