Думали, что уже знаете фильм «Брат» наизусть? Этот тест вас точно удивит — даже набрать 3/6 сложно

Новый конкурент «Клюквенного щербета»: в Турции зрители ждут не дождутся выхода этого сериала – актерский состав шикарен

События происходят не в России? Вот откуда в «Смешариках» появилась панда

Демон Ангела, но не Люцифер: что за странный персонаж появился в «Человеке-бензопиле»

Победа не помогла покорить сердца зрителей: эти фильмы выиграли «Оскар», но были забыты почти сразу же

«Спустя 7 лет у меня рецидив рака мозга»: звезда «Полицейского с Рублевки» теряет зрение и слух — и очень хочет выжить

Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз

Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна

«Не было откровением»: Сухоруков пытается забыть «Брат 2» — роль, которой гордиться не получается, и вот почему

Этот всеми забытый сериал стал адаптацией одной из любимых книг Стивена Кинга — смотрится на одном дыхании и всего за 8 часов