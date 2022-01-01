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Девица Девица
Киноафиша Фильмы Девица Отзывы о фильме «Девица»
Damsel Девица 2018 / США
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Девица»

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Сэмюэл Алабастер (Роберт Паттинсон) отправляется в путь за рукой и сердцем красавицы Пенелопы (Миа Васиковска). С собой в дорогу он берет пони и священника (Дэвид Зеллнер), который должен провести обряд бракосочетания влюбленных, и чем скорее, тем лучше ‒ парень с позолоченным зубом и слабым желудком не собирается откладывать и без того долгожданное событие на потом. В пути он признается пастору, что не все так просто: его возлюбленную похитил и удерживает силой некий Антон Корнелл, и сначала…

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