«Британец в Крыму» (A Brit in Crimea) - это уникальный проект, идея создания которого возникла у журналиста Грэма Филлипса. Что будет, если отправить самого обычного жителя Соединенного Королевства в отпуск в Крым? Как он адаптируется? Понравится ли ему? Что он знает о Крыме и как изменится его мировоззрение? Поехать должен был самый обычный среднестатистический британец среднего достатка, желающий отдохнуть там, куда бы сам он никогда не попал. Выбор пал на Леса Скотта, который в сопровождении камеры и режиссера отправился в почти неведомое ему место. Лес никогда не был до этого в России, не говорит по-русски, и знал о Крыме то же, что и большинство людей на Западе. Он слышал в новостях, что Россия аннексировала эту территорию, читал и другую точку зрения. После своего согласия приехать, он начал изучать дополнительную информацию, и вся она была негативной. Особенно сильно он начал нервничать, когда узнал, что правительство Великобритании не рекомендует своим гражданам посещать полуостров. Тем не менее, он отправился в Крым. Камера следует за Лесом, чтобы запечатлеть все его эмоции и переживания. Итог фильма – выводы о месте от человека, который раньше о нем практически не слышал.