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Твой выход, детка! Твой выход, детка!
Киноафиша Фильмы Твой выход, детка! Отзывы о фильме «Твой выход, детка!»
It's Your Turn, Honey! / Schatz, nimm Du sie! Твой выход, детка! 2017 / Германия
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Отзывы о фильме «Твой выход, детка!»

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В студенческие годы Тони (Каролин Кебекус) и Марк (Максим Мехмет) были страстно влюблены друг в друга, впоследствии их буйный роман перерос в нечто большее. Они поженились, обзавелись двумя детьми – теми еще спиногрызами. Их дочь-подросток Эмма (Арина Прокофьева) засматривается на парня из школы, а десятилетнему сыну Тобиасу (Арсений Бультман) нужны только шахматы и милый хомячок. Детишки вовсю дерзят родителям, нагло диктуя свои правила старшим. Но Тони и Марк все равно беззаветно…

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