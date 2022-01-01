Наша рецензия

В студенческие годы Тони (Каролин Кебекус) и Марк (Максим Мехмет) были страстно влюблены друг в друга, впоследствии их буйный роман перерос в нечто большее. Они поженились, обзавелись двумя детьми – теми еще спиногрызами. Их дочь-подросток Эмма (Арина Прокофьева) засматривается на парня из школы, а десятилетнему сыну Тобиасу (Арсений Бультман) нужны только шахматы и милый хомячок. Детишки вовсю дерзят родителям, нагло диктуя свои правила старшим. Но Тони и Марк все равно беззаветно…