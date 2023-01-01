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Лето 84
Лето 84, 2018: актеры и роли
Summer of '84
Лето 84
2018 / США / Канада
Трейлер
6.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Лето 84, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Симар
François Simard
Анук Висселль
Йоанн-Карл Висселль
В ролях
Грэм Верчир
Graham Verchere
Джуда Льюис
Judah Lewis
Калеб Эмери
Caleb Emery
Кори Грютер-Эндрю
Тиера Сковбай
Tiera Skovbye
Рич Соммер
Rich Sommer
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