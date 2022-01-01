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Восставший из ада 10: Приговор Восставший из ада 10: Приговор
Киноафиша Фильмы Восставший из ада 10: Приговор Отзывы о фильме «Восставший из ада 10: Приговор»
Hellraiser: Judgment Восставший из ада 10: Приговор 2017 / США
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Отзывы о фильме «Восставший из ада 10: Приговор»

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Легендарный Пинхэд и его сотоварищ-сенобит Аудитор пытаются придумать новые способы привлечения жертв — классическая шкатулка Лемаршана всё хуже работает в мире современных технологий. Испытывают они свои нововведения на маньяке-педофиле. В это же время братья полицейские расследуют серию убийств, совершённых маньяком на основе Библии. Но когда им дают новую напарницу для поддержки, выясняется, что старший из братьев воспринимает всё происходящее слишком лично, теряя грань между работой и…

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