Наша рецензия

Легендарный Пинхэд и его сотоварищ-сенобит Аудитор пытаются придумать новые способы привлечения жертв — классическая шкатулка Лемаршана всё хуже работает в мире современных технологий. Испытывают они свои нововведения на маньяке-педофиле. В это же время братья полицейские расследуют серию убийств, совершённых маньяком на основе Библии. Но когда им дают новую напарницу для поддержки, выясняется, что старший из братьев воспринимает всё происходящее слишком лично, теряя грань между работой и…