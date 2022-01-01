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Эксперимент «Офис» 2 Эксперимент «Офис» 2
Киноафиша Фильмы Эксперимент «Офис» 2 Отзывы о фильме «Эксперимент «Офис» 2»
Mayhem Эксперимент «Офис» 2 2017 / США
6.2 Оцените
13 голосов
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Отзывы о фильме «Эксперимент «Офис» 2»

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Наша рецензия

Дерек Чо всего лишь хотел работать в крупной компании и постепенно продвигаться по карьерной лестнице, чтобы в конце концов оказаться однажды за столом с крупными шишками. Получив дело Рида, убившего под влиянием ID7, Дерек всеми правдами и неправдами вытаскивает подопечного, сумев доказать, что инфицированные штаммом просто-напросто не могут себя контролировать. Кто бы мог подумать, что вскоре Дерек сам ощутит на себе воздействие ID7, из-за чего на волю вырвутся все подавляемые им…

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