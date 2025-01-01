А вы знаете, что в книге «Москва слезам не верит» Гошу нашел женатый любовник Людмилы? Что еще нам не показали в фильме

Фанаты «Игры престолов» злятся до сих пор: одну из лучших сцен «Бури мечей» безжалостно испортили

Что на самом деле связывает Уинстона и Джона Уика? Версия фанатов восхитила даже режиссера франшизы

Resident Evil снова перенесут в кино: режиссер нашумевшего «Орудия» взялся за дело — и по канону игры он идти не планирует

Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана

Против цифр не попрешь: Аффлек и Клуни не попали в список лучших Бэтменов в истории, а круче Паттинсона только Бейл

Марафон живых мертвецов: топ-5 самых захватывающих фильмов про зомби, которые стоит увидеть каждому

А вы знали, что у Бэтмена есть кровный сын — и это Робин? В этой запутанной истории сложно разобраться, но мы смогли

Елки-иголки: Багрова в «Брате» назвали именно Данилой благодаря Нюше из «Смешариков» — таким кроссоверам позавидует даже Marvel

Бэтмен богаче Маска и Старка, но гением его не считают: сотни миллиардов долларов супергерой заработал вовсе не своим умом