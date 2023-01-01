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Пираты Сомали
Пираты Сомали, 2017: актеры и роли
The Pirates of Somalia
Пираты Сомали
2017 / Сомали / Кения / ЮАР / США
Трейлер
6.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Пираты Сомали, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Бакли
Bryan Buckley
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Эван Питерс
Evan Peters
Мелани Гриффит
Melanie Griffith
Баркхад Абди
Barkhad Abdi
Расселл Познер
Russell Posner
Эйдан Уайток
Aidan Whytock
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