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Мама и папа Мама и папа
Киноафиша Фильмы Мама и папа Отзывы о фильме «Мама и папа»
Mom and Dad Мама и папа 2017 / США
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10 голосов
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Отзывы о фильме «Мама и папа»

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Семью Райанов можно было бы назвать идеальной. Муж заботится об обеспечении детей и всегда на работе, красавица-жена следит за собой и за стабильностью в доме, а двое детей старательно учатся. На самом же деле муж спит на работе, а между делом развлекается, просматривая видеоролики эротического содержания, а его супруга всеми силами старается удержать красоту. Их психическое состояние совершенно нестабильно, они еле справляются с эмоциями, чтобы не нахамить прислуге и соседям, между собой они…

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