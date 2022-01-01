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Семью Райанов можно было бы назвать идеальной. Муж заботится об обеспечении детей и всегда на работе, красавица-жена следит за собой и за стабильностью в доме, а двое детей старательно учатся. На самом же деле муж спит на работе, а между делом развлекается, просматривая видеоролики эротического содержания, а его супруга всеми силами старается удержать красоту. Их психическое состояние совершенно нестабильно, они еле справляются с эмоциями, чтобы не нахамить прислуге и соседям, между собой они…