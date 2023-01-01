Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непослушная" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дамы и господа
Киноафиша Фильмы Дамы и господа Дамы и господа, 1966: актеры и роли
Signore & signori Дамы и господа 1966 / Франция / Италия
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дамы и господа, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пьетро Джерми Pietro Germi
В ролях
Вирна Лизи Virna Lisi Гастоне Москин Gastone Moschin Альберто Лионелло Alberto Lionello Ольга Вилли Olga Villi Франко Фабрици Franco Fabrizi
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Знакомство родителей
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Заклятие Абизу
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши