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Щелкунчик
Киноафиша Фильмы Щелкунчик Щелкунчик, 1993: актеры и роли
The Nutcracker Щелкунчик 1993 / США
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Щелкунчик, 1993: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эмиль Ардолино Emile Ardolino
Роли озвучивали
Маколей Калкин Маколей Калкин Macaulay Culkin
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Быть
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Крушение
Крушение
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