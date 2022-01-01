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Маленький катер по имени Элиас работал спасателем в тихой бухте. Работу свою он любил и всегда был готов броситься на помощь судну, терпящему бедствие. Однажды ночью, когда на море бушевал шторм, он спас корабль, перевозивший ценный груз, и его подвиг заметили. Элиаса пригласили в Большую Гавань – крупный международный порт. Там ему торжественно вручили награду и предложили занять пост спасателя. Молодой катер не смог отказаться от столь заманчивого предложения, тем более что в Большой…