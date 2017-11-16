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АТА
АТА, 2017
2017 / Киргизия
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Жанр:
драма
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О фильме
Картина рассказывает об отце, воспитывающем в одиночку 12-летнего сына и 5-летнюю дочь.
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2017
Премьера в России
16 ноября 2017
Премьера в мире
16 ноября 2017
Возраст
12+
Режиссер
Бакыт Осмонканов
В ролях
Болот Тентимишов
Азиз Мурадилаев
Азамат Уланов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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