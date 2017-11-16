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о выходе в прокат О фильме Картина рассказывает об отце, воспитывающем в одиночку 12-летнего сына и 5-летнюю дочь.



Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2017 Премьера в России 16 ноября 2017 Премьера в мире 16 ноября 2017 Возраст 12+ Режиссер Бакыт Осмонканов В ролях Болот Тентимишов Азиз Мурадилаев Азамат Уланов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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