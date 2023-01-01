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Баллада о Беринге и его друзьях
Баллада о Беринге и его друзьях, 1970: актеры и роли
Баллада о Беринге и его друзьях
1970 / СССР
6.9
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Рейтинг IMDb: 6.9
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Баллада о Беринге и его друзьях, 1970: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Швырев
В ролях
Карл Себрис
Игорь Ледогоров
Юрий Назаров
Валентин Никулин
Valentin Nikulin
Геннадий Фролов
Леонид Куравлев
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