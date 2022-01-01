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Mountain Горы 2017 / Австралия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Горы»

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С древних времён человечество пыталось осознать, что такое горы. Люди боялись их, поклонялись им. Но всё же неизменно хотели понять, что таят в себе эти загадочные и опасные творения природы. С развитием техники и наступлением периода максимально комфортной жизни многих потянула в горы уже жажда острых ощущений и желание испытать что-то новое. У некоторых эта страсть осталась до сих пор. И вот, австралийский режиссёр-документалист Дженнифер Пидом решила показать горы во всей их красе и…

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