Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026

Тайна Братства кольца раскрыта: почему Арагорн сделал шаг назад и позволил Фродо уйти одному в Мордор без защиты

2 героя, 19 эпизодов, 1 мафия и 9,1 на IMDb: почему турецкий сериал «Кольцо» смотрится в 100 раз мощнее, чем «Великолепный век»

Друг-супергерой, погоня в духе «Форсажа» и Мишка на релаксе: «Маша и Медведь» возвращается с новым сезоном — запасаемся попкорном

Помните, как Тося из «Девчат» ела бутерброд? Спорим, вы не замечали в сцене один ляп (фото)

Без «Атаки титанов» и «Поднятия уровня» в топ-3 популярных аниме 2025 года: дерзкий новичок в Японии оставил с носом даже «Ван-Пис»

Атрейдес. Спасибо, что живой: в спин-оффе «Дюны» воскреснет важный персонаж

Взрываются лица, тела горят: самую брутальную смерть «Магической битвы» в аниме так и не показали — а Ханами и Дзего не попали даже в топ-5

Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза

Селим — не пьяница, а Нурбану — не злодейка? В «Великолепном веке» исказили один момент — связан со смертью Сулеймана