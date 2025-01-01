Меню
Фильмы
Одиннадцать надежд
Постеры фильма «Одиннадцать надежд»
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
IMDb выбрал самую красивую турецкую актрису: не уступает голливудским красавицам
Российский ответ «Великолепному веку»: почему «Султан моего сердца» никому не понравился в Турции
Что скрывал посох Гэндальфа в трилогии «Властелин колец»: заметили только внимательные зрители
Драка, сломанный нос и смена профессии: что случилось с рядовым Медведевым из «Солдатов» — актер бросил сериал и исчез
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»
Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся
«Поцелуй, секс, поцелуй, секс — меня натурально рвало»: Тернер чуть не сошла с ума на съемках нового ужастика — и все из-за «Игры престолов»
«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает
Стэйтему — привет, фанам Круза — соболезнуем: в топ-10 лучших боевиков 2025 года есть «Мастер», зато «Миссия невыполнима 8» в пролете
Рыбку жалко: этот ляп в «Иване Васильевиче» зрители не замечали 50+ лет — спрятался в квартире Шурика (фото)
Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны
