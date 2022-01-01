Дикий снег, 2017

На поиски дикого снега отправляются наши герои – люди, сказавшие нет комфорту и теплу, стремящиеся из солнечного лета в холодную зиму. Туда, где горы, лавины, звенящий мороз, снежные волны, море восторга и ни с чем не сравнимое ощущение свободы. Мы отправились в экспедицию вслед за ними, чтобы разобраться, почему и для чего одни люди ставят себя в экстремальные условия, а другие бегут от них. Ради какой цели они, несмотря на переломы, непонимание и осуждение близких и финансовые, порой серьёзные, проблемы, каждый год на многие месяцы возвращаются в горы и живут как первобытные люди в отсутствие горячей воды, электричества и связи с внешним миром. Это фильм о неординарных, сильных, смелых и красивых людях, которых объединяет одна страсть – горы, нетронутый снег, катание. Они идут за своей мечтой презрев комфорт, покой, а порой и безопасность.