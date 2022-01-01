Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дикий снег
Киноафиша Фильмы Дикий снег

Дикий снег, 2017

2017 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

На поиски дикого снега отправляются наши герои – люди, сказавшие нет комфорту и теплу, стремящиеся из солнечного лета в холодную зиму. Туда, где горы, лавины, звенящий мороз, снежные волны, море восторга и ни с чем не сравнимое ощущение свободы. Мы отправились в экспедицию вслед за ними, чтобы разобраться, почему и для чего одни люди ставят себя в экстремальные условия, а другие бегут от них. Ради какой цели они, несмотря на переломы, непонимание и осуждение близких и финансовые, порой серьёзные, проблемы, каждый год на многие месяцы возвращаются в горы и живут как первобытные люди в отсутствие горячей воды, электричества и связи с внешним миром. Это фильм о неординарных, сильных, смелых и красивых людях, которых объединяет одна страсть – горы, нетронутый снег, катание. Они идут за своей мечтой презрев комфорт, покой, а порой и безопасность.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Зажигин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дикий снег 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши