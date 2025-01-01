Меню
Фильмы
Черевички
Постеры фильма «Черевички»
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Ритмы мечты
Отзывы
2025, Россия, драма, комедия
Актеры и режиссер могли получить бешеные деньги: только из-за одного кадра «Экипажу» не дали Госпремию
Что за худшее поколение «Ван-Пис»? Без этих ребят аниме никогда не стало бы шедевром
Рейтинг 8,2 на КП и 2 место в топе лучших сериалов 2021 года: сколько серий в «Хрустальном» и можно ли посмотреть все за один день?
Кошмарнее «Орудий» и «28 лет спустя»: один из самых страшных хорроров 2025 года в России так и не «хайпанул» — а ведь там звезда на звезде
Душераздирающий военный фильм с Никулиным оказался неугоден советской власти: четверть века не пускали на экраны
Ошиблись на 300+ лет: этот ляп в «Великолепном веке» пропустили почти все зрители — внимание на стол Сулеймана (фото)
Танки камер не боятся: скандальный «Т-34» круче хитовой «Ярости» с Питтом минимум в одном — до такого даже в Голливуде не додумались
Таких денег Тарантино в руках не держал: на фильм мэтра выделили рекордную сумму, но ему они не достанутся
Новый Гарри Поттер из сериала HBO поделился первыми впечатлениями со съемок — фанаты франшизы почему-то успели оскорбиться
«Успех был колоссальным»: Цискаридзе родился в год выхода этого военного сериала — частенько пересматривает
Таких рейтингов в жанре не было: это свежее аниме за несколько серий установило рекорд, который и не снился даже «Атаке титанов»
