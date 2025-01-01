Меню
Король Дроздобород
Кажется, даже Ханде Эрчел не спасет турецкую версию «Королевы слез»: фанаты критикуют сюжет и не только
Почему во время съемок «Девчат» Светлане Дружининой «обрезали» ноги: правда, о которой молчали десятилетиями
«Эта мушка дорого стоит», — сказали не просто так. Кем на самом деле был Корсак из «Гардемаринов»? И при чем тут сын Петра I?
«Чую, как бомбят фанаты "Клинка"»: 10 аниме, увеличивших продажи манги до 408 тысяч — №1 оказался ромком с рейтингом 8.8
«Настоящая готика начинается не с ценника»: как одеться в стиле Ортеги в «Уэнсдэй» и не разориться — 3 совета известного дизайнера
«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»
И впрямь ловкость рук: почему на роль вербовщика в «Игре в кальмара» взяли Кейт Бланшетт — у режиссера есть четкий ответ
Резня с первой серии: ключевые спойлеры ко 2 сезону «Миротворца» слили накануне премьеры — Джон Сина проживет недолго
Тест для поклонников творчества Балабанова: покажет, как хорошо вы помните фильм «Брат»
Эмили, но уже не в Париже: куда занесет непоседливую Купер в 5 сезоне — курс на Рим и еще один город
«Можно уже и не смотреть»: главный сюжетный поворот «Дьявол носит Prada 2» «слили» в Сеть — фанаты в бешенстве
