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Король Дроздобород
Киноафиша Фильмы Король Дроздобород Король Дроздобород, 1965: актеры и роли
König Drosselbart Король Дроздобород 1965 / ГДР
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Король Дроздобород, 1965: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вальтер Бек
В ролях
Карин Уговски Karin Ugowski Манфред Круг Manfred Krug Мартин Флёрхингер Martin Flörchinger
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