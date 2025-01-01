«Моя прелесть» — это не только Кольцо Всевластия: какие еще артефакты Средиземья сводили с ума и вызывали войны

Роковая ошибка Юрия Деточкина: за что герой Смоктуновского из «Берегись автомобиля» поплатился свободой

Сулейман — Козловский, Хюррем — Ходченкова, Ибрагим — Петров: нейросеть выбрала актеров для российского «Великолепного века»

Кто-то до сих пор вращается в могиле: пять худших байопиков, в которых вам нагло соврали о мировых знаменитостях

«Настоящий бриллиант старого Голливуда»: Цискаридзе влюблен в этот легкий фильм с Монро в главной роли

Реальность полна разочарований: настоящий Сулейман заставил бы поклонниц «Великолепного» скривить лица

Netflix «обленились» и выдали вторые «Очень странные дела»: «Уэнсдей» обыграла детишек из Хоукинса на их же поле

«Пес» на минималках: Пятый канал снял свой детектив с собакой — в кадре будет демоверсия «Мухтара»

«Ван Пис», ты больше не папочка: новое аниме Netflix заставило команду Соломенной Шляпы пасти задних

В 2024-м лишь одному сериалу удалось переплюнуть «Жизнь по вызову»: это даже не «Невский» или «Молодежка»