Наша рецензия

Безутешная мать и по совместительству доктор Эми Уинтеркрэйг (Меган Друри) корит себя за то, что произошло с её сыном – тот уже два года лежит в коме после несчастного случая. Эми не знает, что больница, где она работает и в которой пребывает её сын, находится в здании бывшей школы, сожжённой одним странным ребёнком. Волею случая она проваливается в странный мир, в котором существуют демонические создания – именно здесь ей предстоит найти способ вернуть своё чадо к жизни и заодно не…