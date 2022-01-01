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The School Школа 2017 / Австралия
4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Отзывы о фильме «Школа»

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Безутешная мать и по совместительству доктор Эми Уинтеркрэйг (Меган Друри) корит себя за то, что произошло с её сыном – тот уже два года лежит в коме после несчастного случая. Эми не знает, что больница, где она работает и в которой пребывает её сын, находится в здании бывшей школы, сожжённой одним странным ребёнком. Волею случая она проваливается в странный мир, в котором существуют демонические создания – именно здесь ей предстоит найти способ вернуть своё чадо к жизни и заодно не…

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