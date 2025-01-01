Все точно, как по учебнику: чем закончился сериал «Государь»?

3 сериала по книгам Агаты Кристи, которые придется разгадывать до самого финала: №3 сравнивают с «Наследниками»

Об этом говорили в «Клоне», но запомнили единицы: что значит имя Жади

Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит

Не Кэрри Брэдшоу, а городская сумасшедшая: фанаты рвут и мечут из-за финала «И просто так» — Паркер отбивается

Ошейник, плетка, обнаженка: та самая сцена с «Не брат ты мне» в «Брате» изначально была абсолютно другой — эпизод кончался кровавой резней

«Не смотрели их — жизни не видели»: нейросеть выбрала 10 лучших фильмов в истории человечества — без Нолана, зато с Тарантино

Миронова в «Бриллиантовой руке» вспомнят многие: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов СССР по кадру с мороженым? (тест)

«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет

«Франкенштейн» Гильермо дель Торо станет одним из самых дорогих фильмов для режиссера — и на то есть веская причина