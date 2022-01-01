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Непокой Непокой
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Unrest Непокой 2017 / США / Великобритания
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Непокой»

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Всегда активной и много путешествующей студентке Гарварда Дженнифер Бреа незадолго до свадьбы диагностируют синдром хронической усталости. В 24 года она лишается всего - возможности учиться со всеми, сил на решение самых простых задач и свободного перемещения по миру. Прикованная к постели, девушка полностью полагается на поддержку родственников и своего возлюбленного Омара Васоу. Пройдя через беспробудную растерянность и тонны боли, Дженнифер решает снять документальный фильм о поразившей ее…

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