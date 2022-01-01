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Золотые выходы Золотые выходы
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Golden Exits Золотые выходы 2017 / США
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Отзывы о фильме «Золотые выходы»

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Наоми (Эмили Браунинг) возвращается в Нью-Йорк, словно перебравшись на другой континент, она сможет оставить в Австралии достаточно болезненный опыт. Но смена места не означает, что страница перевернута. Ее неожиданное появление в жизни других людей, вскрывает едва затянувшиеся раны в чужих семейных отношениях. Алисса (Хлоя Севиньи) мучается от ревности. Ее муж Ник (Адам Хоровиц) работает с Наоми в тесной каморке. Женщина переживает, что он может увлечься ассистенткой и та ответит ему…

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