ВоваНина, 2017

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о выходе в прокат Факты О фильме - Владимир Александрович Сальников (10 июня 1948, Чита - 24 июля 2015, Москва) — российский живописец, видеохудожник, художественный критик, теоретик современного искусства. - Нина Котёл — российский художник, работает в различных техниках: рисунке, живописи, видео, видео-инсталляции, перформансе. Родилась в Киеве, в 1973 году закончила Киевский государственный художественный институт. С 1980 живет и работает в Москве. Развернуть Фильм о жизни двух московских художников Владимира Сальникова и Нины Котёл опровергает постулат о том, что "художник не может любить художника". Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 10 минут Год выпуска 2017 Возраст 16+ Прокатчик Каро Режиссер Наталья Назарова В ролях Наталья Назарова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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