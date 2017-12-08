Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
ВоваНина ВоваНина
Киноафиша Фильмы ВоваНина
VovaNina

ВоваНина, 2017

2017 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Факты О фильме

- Владимир Александрович Сальников (10 июня 1948, Чита - 24 июля 2015, Москва) — российский живописец, видеохудожник, художественный критик, теоретик современного искусства.

- Нина Котёл — российский художник, работает в различных техниках: рисунке, живописи, видео, видео-инсталляции, перформансе. Родилась в Киеве, в 1973 году закончила Киевский государственный художественный институт. С 1980 живет и работает в Москве.

Фильм о жизни двух московских художников Владимира Сальникова и Нины Котёл опровергает постулат о том, что "художник не может любить художника".

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Прокатчик Каро
Режиссер
Наталья Назарова
Наталья Назарова
В ролях
Наталья Назарова
Наталья Назарова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ВоваНина 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Премьера фильма «ВоваНина» пройдёт в «Каро 11 Октябрь» История любви двух художников предстанет перед зрителями в документальной картине Наталии Назаровой «ВоваНина». Премьера состоится 8 декабря. Владимир Сальников и Нина Котёл —
Написать
8 декабря 2017 00:57
Все новости фильма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши