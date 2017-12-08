ВоваНина, 2017

- Владимир Александрович Сальников (10 июня 1948, Чита - 24 июля 2015, Москва) — российский живописец, видеохудожник, художественный критик, теоретик современного искусства.
- Нина Котёл — российский художник, работает в различных техниках: рисунке, живописи, видео, видео-инсталляции, перформансе. Родилась в Киеве, в 1973 году закончила Киевский государственный художественный институт. С 1980 живет и работает в Москве.
Фильм о жизни двух московских художников Владимира Сальникова и Нины Котёл опровергает постулат о том, что "художник не может любить художника".