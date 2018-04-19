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Опасный бизнес Опасный бизнес
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Gringo Опасный бизнес 2018 / США
6.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Опасный бизнес»

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Наша рецензия

Сложно бывает признаться самому себе, что ты - тряпка. И, в общем-то, можно прожить всю жизнь в прекрасном неведении, мимо рефлексий, довольствуясь своим средним статусом во всём. Но вот у Гарольда не получилось. В один прекрасный момент его жизнь забила таким ключом, что хочешь-не хочешь пришлось измениться. Но, даже если допустить, что «Опасный бизнес» - это фильм о непростом становлении личности, его едва ли можно назвать вдохновляющим. А вот остроумным - запросто. Кадр из…

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САНСАНЫЧ XXX 19 апреля 2018, 17:13
нудно тупо затянуто. шарлиз во второстепенной роли не спасает.
19 апреля 2018, 17:13 Ответить
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