Наша рецензия

Безусловно, жизнь любого кинематографиста в разы интереснее, чем жизнь офисного клерка. Но всё же, чтобы снять увлекательное документальное кино о пути какого-нибудь режиссёра, нужно, чтобы объект исследования был поистине незаурядной личностью. Не просто глыбой с доброй полсотней картин, а человеком, чья судьба сама похожа на безумный и абсолютно вымышленный сюжет. В случае с Ингмаром Бергманом, можно сказать, сошёлся парад планет: столетие мастера, которое отмечают во всём мире в этом году,…