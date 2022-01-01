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Бергман Бергман
Киноафиша Фильмы Бергман Отзывы о фильме «Бергман»
Bergman: А Year in a Life Бергман 2018 / Швеция
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Бергман»

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Наша рецензия

Безусловно, жизнь любого кинематографиста в разы интереснее, чем жизнь офисного клерка. Но всё же, чтобы снять увлекательное документальное кино о пути какого-нибудь режиссёра, нужно, чтобы объект исследования был поистине незаурядной личностью. Не просто глыбой с доброй полсотней картин, а человеком, чья судьба сама похожа на безумный и абсолютно вымышленный сюжет. В случае с Ингмаром Бергманом, можно сказать, сошёлся парад планет: столетие мастера, которое отмечают во всём мире в этом году,…

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