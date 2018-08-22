Наша рецензия

Спецотряд под руководством Джеймса Сильвы (Марк Уолберг) отправляется в Индонезию, чтобы найти оружие массового поражения – цезий или порошок страха, но их источник обманывает их. Оказывается, он специально привлек их внимание, чтобы получить возможность выбраться из страны, за это Ли Нур (Ико Уайс) готов выдать им нужную информацию. Получив одобрение от американского правительства, спецагенты готовятся вывести ценного «гостя». Им всего-то и нужно, что проехать двадцать две…