Спецотряд под руководством Джеймса Сильвы (Марк Уолберг) отправляется в Индонезию, чтобы найти оружие массового поражения – цезий или порошок страха, но их источник обманывает их. Оказывается, он специально привлек их внимание, чтобы получить возможность выбраться из страны, за это Ли Нур (Ико Уайс) готов выдать им нужную информацию. Получив одобрение от американского правительства, спецагенты готовятся вывести ценного «гостя». Им всего-то и нужно, что проехать двадцать две…
Сверхсекретный отряд суперагентов "Призраки", которого официально и нет, занимается всеми сомнительными операциями. На этот раз отряду предстоит непростая миссия: вывести из Индонезии человека, который может доказать, что вся верхушка власти этой страны погрязла в коррупции. Агенту Джеймсу нужно доставить свидетеля в аэропорт, до которого 22 мили.
Что движило режиссёром, когда он придумал такой сюжет?
Дать свой ответ успешной и качественной "Миссии: невыполнима", или что-то другое?
Кто знает.
Известно точно только одно: вышел совсем другой уровень.
С первых кадров фильма испытываешь недоумение - что это вообще было, что происходит?
Сверхсекретный, сверхэлитный отряд суперагентов, которые... уже в начале несут потери и ведут себя очень непрофессионально: всего-то и нужно было захватить дом со злодеями.
Да еще и поддержка с воздуха: когда дом сканируется от и до и постоянно на прицеле.
Есть и "чуткое" руководство Джона Малковича, начальника всей этой сверхсекретной элиты: он видит все происходящее на миллионе экранов и подсказывает, как действовать.
Только получается у отряда все равно не очень.
Итану Ханту было не в пример тяжелее, никакой поддержки, рассчитывать можно только на себя, а иногда и на пару друзей.
Ладно, оставим эту операцию: ну, возможно, сверхагенты себя еще проявят.
Кстати, один из главных в отряде, его играет Марк Уолберг, агент Джеймс.
Про него мы сразу узнаем, что он неуравновешенный, психически нестабильный социопат-психопат.
Подождите-ка, напрашивается вопрос у внимательного зрителя, а как же такой человек попал в такой крутой отряд?
А он там есть и это лучший агент.
Вы не поверите, но чтобы прихлопнуть всё окончательно... режиссер сделал одним из агентов мать-одиночку, которая все время думает о детях. Есть и другие "профессионалы" своего дела: толстяк, который грызет спичку, подражая Кобре, странный хакер и многие другие.
Ну, и, конечно, глава "Призраков", по имени Бишоп, его играет Джон Малкович, он себя никак не проявит: ни интеллектуальных головоломок, ни хитрых решений, ни даже мастерства рукопашного боя он не покажет.
Зато есть индонезиец по имени Ли.
И глядя на него, понимаешь, что все вместе взятые суперагенты ничего против него не стоят.
Хотя и ему далеко до профессионала.
Такая вот солянка от Питера Берга.
Весь фильм - сплошная штамповка с плохо проработанными характерами героев, злобными русскими, индонезийцами и прочим.
И это на фоне добрых и хороших американцев.
Да, в этом фильме Питер Берг снова доказывает нам, что американцы - это самая хорошая нация.
Как было и в недавнем пафосном и проходном "Дне патриотов", не менее плохими "Уцелевшем", "Глубоководном горизонте" и "Морском бое" (тот самый фильм, где легендарный эсминец "Миссури" разворачивают на полном ходу... бросив якорь).
Здесь же режиссер просто склепал всё из своих предыдущих фильмов, не только не добавив ничего нового, но и сделал фильм еще хуже предыдущих.
За что Питера Берга можно похвалить - за нормальное (не хорошее, а нормальное) кино "Королевство", снятое им 11 лет назад.
В том фильме было больше логики, хорошо проработанный сценарий и герои.
А еще было меньше пафоса.
В свой новый фильм "22 мили" Берг утащил и те самые сцены боя внутри дома, что были в "Королевстве".
Только там они смотрелись намного лучше, а здесь - как повтор.
Режиссер не только не сумел / не успел закончить "22 мили", а еще и сделал намек на продолжение со снова уцелевшим (и единственным из команды) Марком Уолбергом, когда это вообще не нужно, так как продолжение неудачного и штампованного кино лучше не снимать вообще.
Абсолютно проходное и посредственное кино, которое не достойно даже одного просмотра.
NB Описание фильма на русскоязычных сайтах про кино снова не соответствует действительности. Уолбергу нужно было довезти Ли до аэропорта, а не то, что там придумали.
Моя оценка: 1 из 10.
Copyright © Текст by sunsinta, 2018
22 мили
Новости, интернет и прочие масс медиа, в них всегда была и будет доля пропаганды, чтобы держать народ в страхе, ведь так проще управлять массами. Так у всех стран и государств, и США не исключение.
Америка выбрала основной путь через Голливуд (а у нас, по классике, через новости и сми), снимая всевозможную клюкву разной насыщенности вымыслов, стереотипов, клише и цели накалить народ смотрящий. 22 мили это фильм из разряда меньше клюквы, больше реализма=больше страха у американского зрителя, а у всего остального киномана мира вжимание в кресло от накала происходящего на экране брутализма и экшена. Фильм действительно смотрится бодро и правдоподобно, эдакий Джейсон Борн на стероидах, повалявшийся в голливудской звёздной пыли. Основная тема конечно взята из недавнего, так сказать. Спецслужбы и их борьба на мировом уровне. Большого месседжа тут нет, как в том же Борне, основное место занимает действие и даже интрига, стремительно набирающее оборот к началу второй трети фильма.
Из минусов, как и из плюсов я бы отметил... сам жанр этого фильма и преобладание экшена, очень малым основным смысловым посылом, по крайней мере для русского зрителя :) А остальное это только хорошо: драки огонь, перестрелки круть, все бегают, всё взрывается, кровь литрами на экран, актёры корчат правдоподобные мины, спецтехника не из разряда фантастики, брутальность так и прёт отовсюду, ещё и иногда чёрный армейский юморок проскакивает. И не смотря на хвальбы выше написанные, фильм все же нишевый, только для ценителей всего написанного и описанного ранее. И для любителей Марка Уолберга и Ико Уайса (это который из не менее жёсткого фильма Рейд). P.S. Ещё в фильме довольно точно показаны образы, характеры, мотивации всех основных сторон, такая вот на подумать справочка :)Моя оценка: 7.5 из 10
На мой не искушенный взгляд: немного не хватило бюджета для яркости картины, но это дело вкуса.
Секретное подразделение спецслужб США под названием «Призраки» выполняет операции, которых официально нет и не может быть. Они нарушают чужие границы, устраняют иностранных шпионов и террористов — всё это происходит при негласном одобрении правительства. Но формально их даже не существует. В Индонезии «Призраки» под руководством Джеймса Сильвы (Марк Уолберг) должны отыскать похищенный груз опасного изотопа цезия, из которого можно сделать ядерные бомбы. Внезапно к посольству приходит человек, который заявляет, что может сообщить, где спрятан груз, при одном условии — его должны переправить в США. Команде предстоит прорваться через все силы местной полиции и военных, чтобы вовремя доставить его к самолёту. При этом за ними почему-то внимательно следят русские спецслужбы.Дуэт режиссёра Питера Берга и актёра Марка Уолберга сложился уже очень давно. Начиная с «Уцелевшего», Уолберг неизменно играет главные роли во всех его проектах. И на сей раз они снова решили показать максимум реализма в рамках традиционного сюжета боевика. В этом главный плюс фильма, но в этом же и его недостатки. Сам герой Уолберга в его неизменной клетчатой рубашке — лучшая часть картины. Он одними только разговорами создаёт атмосферу постоянного беспокойства и нервозности лучше, чем все остальные в экшен-сценах. Сильва — человек эмоциональный, его постоянно заносит, и он как бы показывает, что сюжет должен развиваться всё быстрее и быстрее.
Все остальные актёры в фильме будут лишь фоном для его персонажа. Запоминающихся героев в картине почти нет. Даже Джон Малкович, которому здесь внезапно решили добавить волос, служит лишь дополнением к общей массе. Остальные же — довольно невзрачные мушкетёры, которые должны помочь новому Д'Артаньяну выполнить своё задание. Правда на этот раз речь идёт о спасении мира — на меньшее сюжеты нынешних боевиков не размениваются. Завязка у фильма довольно долгая, но, что удивительно, совсем не скучная. Правда не обходится без традиционной «клюквы» в отношении русских. Но нужно сказать, что дальше русские спецслужбы будут показаны с лучшей стороны. А потом начинается основное действие: информатора везут в аэропорт. Здесь на некоторое время возникает ощущение, что автор решил повторить успех «Убийцы» Дени Вильнёва: мрачная атмосфера напряжённости при работе на враждебной территории.
Но действие очень быстро уходит в другое русло: экшен, жестокость и реализм. Герои из одной сложной ситуации попадают в ещё более сложную. И тут живость съёмок, на которую сделали ставку, некоторых может немного утомить. С самого начала картины всё действие показывают двумя способами: с помощью различных камер слежения на улицах, машинах или с воздуха или же камерой с рук, которая часто выхватывает странные ракурсы, дёргается и мечется, создавая эффект присутствия. Но если в более спокойной части фильма это выглядит интересно, то через полчаса перестрелок и драк от постоянного мелькания может просто закружиться голова. Даже сцены, которые не помешало бы снять одним долгим планом, нарезаны на бесконечно маленькие кусочки. Это создаёт более живую атмосферу, но мешает понять происходящее и рассмотреть постановку драк и перестрелок.
И ровно то же происходит и с сюжетом. В фильме есть одна основная линия, плюс разные мелкие ответвления и интервью главного героя. Но часть сцен настолько перемешана, что после просмотра придётся ещё долго укладывать в голове, что же произошло. Правда после этого осмысления останется осадок: если разбирать сценарий подробно, то авторы слишком многое забыли прописать. Но это будет потом — пока фильм идёт, времени и желания копаться в его недостатках нет. Он весь построен на драйве, и с того момента, как начинается настоящий экшен, он не прекратится почти до самого финала. И если не укачает во время слишком уж суетливой перестрелки в доме, то можно поймать это настроение и погрузиться в атмосферу живого и энергичного боевика.
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